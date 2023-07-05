Завтра в Одесі відключать водопостачання: за якими адресами

Відключення води. Фото: google

У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 липня з 09:00 до 23:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

пр. Добровольського, 126-138-А, 154-А,

Паустовського 29-31,

Махачкалінська, 6.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.