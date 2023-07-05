Завтра в Одесі відключать водопостачання: за якими адресами

Аварійне відключення: які вулиці в Одесі завтра будуть без води
У зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 липня в Одесі припинять водопостачання. Відновити його планують до кінця дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу 6 липня з 09:00 до 23:00 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- пр. Добровольського, 126-138-А, 154-А,
- Паустовського 29-31,
- Махачкалінська, 6.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. Цього місяця одесити мають отримати платіжки зі старими цінами.