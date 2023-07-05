Завтра в Одессе отключат водоснабжение: по каким адресам

Отключение воды. Фото: google

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июля с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

пр. Добровольского, 126-138-А, 154-А,

Паустовского 29-31,

Махачкалинская, 6.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду. В этом месяце одесситы должны получить платежи по старым ценам.