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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 6 июля

6 июля 2023 15:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 6 июля
Анализ состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, пробы морской воды, отобранные на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции В. Фонтана 03 июля, соответствуют нормам по составу и свойствам.

"Обращаем внимание, что в результате подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения", — говорится в сообщении.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", результаты отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели являются нормальными, и не было обнаружено никаких нестандартных проб.

По результатам внутреннего лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.

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