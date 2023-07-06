Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 6 июля
Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже соответствует санитарным нормам.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Анализ Черного моря
По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, пробы морской воды, отобранные на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции В. Фонтана 03 июля, соответствуют нормам по составу и свойствам.
"Обращаем внимание, что в результате подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание в море, отлов и употребление свежей морской рыбы, других морских водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения", — говорится в сообщении.
В каком состоянии питьевая вода
Согласно ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", результаты отобранных 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 проб питьевой воды на санитарно-химические показатели являются нормальными, и не было обнаружено никаких нестандартных проб.
По результатам внутреннего лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".
Напомним, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода 6 июля в Одессе прекратят водоснабжение. Восстановить его планируется до конца дня.