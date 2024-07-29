Вспышка чумы вблизи Одесчины: создана санитарная зона

Вблизи Одесчины зафиксировали вспышку чумы. Иллюстративное фото: Freepik

На юге Одесской области была создана санитарная зона в течение 10 км вблизи Румынии. Там, в 50 км от украинской границы, были зарегистрированы случаи заболевания овец чумой.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаилской РГА.

Читайте также:

Санитарная зона в Одесской области

Вспышка чумы мелких жвачных была зарегистрирована на ферме в уезде Тулча в Румынии, на расстоянии около 50 км от границы с Украиной. Этот регион напрямую граничит с Измаильским районом Одесской области, что повышает риск занесения возбудителя. Противэпизоотической комиссией было решено создать санитарную зону вблизи приграничья.

Определение угрожающей зоны: установлена 10-километровая угрожающая зона относительно чумы мелких жвачных вдоль границы с Румынией.

Перечень населенных пунктов в угрожающей зоне: с. Долинское, с. Орловка, г. Рени, с. Новосельское, с. Лоржанка, с. Матросская, с. Броска, г. Измаил, с. Сафьяны, с. Старая Некрасовка, с. Богатое, с. Кислица, г. Килия, с. Лески, г. Вилково.

Действия в случае вспышки

Жителей угрожающей зоны призывают срочно уведомлять специалистов государственной ветеринарной службы в случае выявления признаков заболевания, необычного поведения животных или массовой гибели. Эти меры направлены на быстрое выявление и локализацию возможных вспышек чумы, чтобы предотвратить ее распространение.

Напомним, что в апреле на территории Подольского района была установлена вспышка африканской чумы среди свиней. В то время дороги на въезд и выезд из поселка были перекрыты и проводили все соответствующие мероприятия.