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Спалах чуми поблизу Одеської області — в Ізмаїлі вводиться санітарна зона

29 липня 2024 17:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Спалах чуми поблизу Одещини: створена санітарна зона
Поблизу Одещини зафіксували спалах чуми. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

На півдні Одеської області створили санітарну зону протягом 10 км поблизу Румунії. Там, за 50 км від українського кордону були зареєстровані випадки захворювання овець на чуму.

Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїлської РДА.

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Спалах чуми дрібних жуйних було зареєстровано на фермі в повіті Тулча в Румунії, на відстані близько 50 км від кордону з Україною. Цей регіон безпосередньо межує з Ізмаїльським районом Одеської області, що підвищує ризик занесення збудника. Протиепізоотичною комісією було вирішено створити санітарну зону поблизу прикордоння.

Визначення загрозливої зони: встановлено 10-кілометрову загрозливу зону щодо чуми дрібних жуйних вздовж кордону з Румунією.

Перелік населених пунктів у загрозливій зоні: с. Долинське, с. Орлівка, м. Рені, с. Новосільське, с. Ларжанка, с. Матроська, с. Броска, м. Ізмаїл, с. Саф’яни, с. Стара Некрасівка, с. Багате, с. Кислиця, м. Кілія, с. Ліски, м. Вилкове.

Дії у разі спалаху

Жителів загрозливої зони закликають терміново повідомляти спеціалістів державної ветеринарної служби у разі виявлення ознак захворювання, незвичної поведінки тварин або масової загибелі. Ці заходи спрямовані на швидке виявлення та локалізацію можливих спалахів чуми, щоб запобігти її поширенню.

Нагадаємо, що у квітні на території Подільського району було встановлено спалах африканської чуми серед свиней. У той час дороги на в'їзд та виїзд з селища було перекрито та проводили усі відповідні заходи.

Одеса сільське господарство здоров'я тварини Румунія хвороба Одеська область Новини Одеси чума

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