Спалах чуми поблизу Одещини: створена санітарна зона

Спалах чуми поблизу Одеської області — в Ізмаїлі вводиться санітарна зона
На півдні Одеської області створили санітарну зону протягом 10 км поблизу Румунії. Там, за 50 км від українського кордону були зареєстровані випадки захворювання овець на чуму.
Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїлської РДА.
Санітарна зона на Одещині
Спалах чуми дрібних жуйних було зареєстровано на фермі в повіті Тулча в Румунії, на відстані близько 50 км від кордону з Україною. Цей регіон безпосередньо межує з Ізмаїльським районом Одеської області, що підвищує ризик занесення збудника. Протиепізоотичною комісією було вирішено створити санітарну зону поблизу прикордоння.
Визначення загрозливої зони: встановлено 10-кілометрову загрозливу зону щодо чуми дрібних жуйних вздовж кордону з Румунією.
Перелік населених пунктів у загрозливій зоні: с. Долинське, с. Орлівка, м. Рені, с. Новосільське, с. Ларжанка, с. Матроська, с. Броска, м. Ізмаїл, с. Саф’яни, с. Стара Некрасівка, с. Багате, с. Кислиця, м. Кілія, с. Ліски, м. Вилкове.
Дії у разі спалаху
Жителів загрозливої зони закликають терміново повідомляти спеціалістів державної ветеринарної служби у разі виявлення ознак захворювання, незвичної поведінки тварин або масової загибелі. Ці заходи спрямовані на швидке виявлення та локалізацію можливих спалахів чуми, щоб запобігти її поширенню.
Нагадаємо, що у квітні на території Подільського району було встановлено спалах африканської чуми серед свиней. У той час дороги на в'їзд та виїзд з селища було перекрито та проводили усі відповідні заходи.
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