Новые санкции США против России - причина и польза для Украины

Американский президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Ситуация на фронте и действия России все больше влияют на позицию США. Пока Кремль не только не будет идти на компромисс, но и продолжит массированные атаки на гражданские и энергетические объекты Украины, это может стать катализатором более жесткой реакции со стороны Дональда Трампа. Усилит ли Америка санкции против России и будет ли это полезным для Украины?

Журналистам Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.

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Усиление санкций для России

Если Москва все же будет продолжать эскалацию и затягивать любые переговоры, американская администрация не только не ослабит санкции, но и скорее всего будет рассматривать их усиление. Ведь Россия, в свою очередь, не готова идти на сделки и выполнять договоренности ради завершения войны.

"Россия, по мнению Трампа и его администрации, не выполняет, не идет на сделки, не выполняет то, что ей предлагают американцы. То есть при всем том, что мы видим по заявлениям господина Виткофа и по заявлениям других представителей команды Трампа, есть определенный пророссийский сектор, но несмотря на это, они усилят санкции, если США не увидят реальных шагов со стороны России. То есть им надо заключить соглашения, а россияне затягивают этот процесс", — отметил политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов об усилении санкций против РФ. Фото: Новини.LIVE

Учитывая все эти факторы, можно предположить, что администрация Трампа все же не станет действовать в интересах Кремля, а наоборот — вынуждена будет демонстрировать жесткость. Украина же взамен имеет шанс использовать эту ситуацию в свою пользу.

Российская пропаганда

Конечно, российские пропагандисты, которые сейчас активно восхваляют Трампа, хотели бы, чтобы США стали на их сторону. Однако даже такие заявления работают против них самих. Даже один из крупнейших союзников России сейчас меняет свою позицию.

"Мы видим, что и Китай немного меняет свою позицию по Украине. То есть первая гуманитарная помощь в Украине, первый раз снимают наших военных китайские журналисты. По сути, россияне в этом смысле роют яму сами себе. Они фактически отворачивают от себя одного из своих основных партнеров своей проамериканской позицией", — отметил политолог.

Политолог Михаил Шабанов о российской пропаганде. Фото: Новини.LIVE

Нестабильная позиция может привести к тому, что Россия, в один момент останется один на один. Это тот ход событий, который не выгоден сейчас врагу. Поэтому какие будут дальнейшие действия, увидим со временем.

Давление Трампа на Украину

После переговоров в Овальном кабинете отношения между Украиной и США стали одной из главных тем международной политики. Как отметил эксперт, действительно существует мнение, что Трамп не хотел непосредственных переговоров с президентом Украины. Более того, есть предположение, что американский президент стремился к "перезагрузке" украинской власти, а его администрация оказывала давление на Украину, настаивая на проведении выборов и смене руководства. Однако американцы не учитывали позицию украинского народа. Ситуация, сложившаяся в Овальном кабинете, еще больше повлияла на отношения между Украиной и Америкой.

"Сейчас эти отношения сложные, но и сам Трамп признал, что ситуация в Овальном кабинете, по сути, была спровоцирована для получения преимущества в этом переговорном процессе для Соединенных Штатов. Для того, чтобы Украину подвести под сделку и президента Украины подвести под сделку с россиянами. Собственно говоря, на тех условиях, которые для Соединенных Штатов кажутся более, скажем так, приемлемыми", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о давлении американского президента на Украину. Фото: Новини.LIVE

Однако Президент Украины Владимир Зеленский не позволил реализовать этот сценарий. Более того, после этого его рейтинг существенно вырос — как в европейских странах, так и в США. Опросы общественного мнения показали, что ответственность за конфликтную ситуацию в основном возлагают не на Зеленского, а на Трампа и Джей Ди Венса.

Политика Трампа в отношении Украины

На сегодня украинско-американские отношения строятся, прежде всего, на прагматическом уровне. Это соответствует подходу, которого придерживается Трамп — политика реальных интересов. Он декларирует желание завершить войну, но одновременно осознает, что слишком радикальные шаги в этом направлении могут стоить ему поддержки избирателей и целевого электората.

"Вот поэтому он будет делать определенные шаги, несмотря на свои споры с украинской стороной. То есть надо понимать, что Трамп достаточно эксцентричный человек, он разговаривает с личностью, скорее, чем с президентом, представителем государства. Для него важно себя репрезентовать себя в этой ситуации. Так, надо обратить внимание, как он всегда здоровается, как перетягивает рукой на себя своего визави", — отметил эксперт.

Политолог Михаил Шабанов о политике Трампа в отношении Украины. Фото: Новини.LIVE

Такие манеры указывают на желание Трампа показать себя сильным лидером, который действительно знает, чего хочет, и короткими, но уверенными шагами идет к цели.

Запорожская АЭС

Одним из важных вопросов для США остается ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Запад и украинская сторона говорили о том, что потенциально можно передать эту электростанцию американской стороне, ради мира. Однако Россия уже четко показала свою позицию по ЗАЭС и прямо заявила, что это, так сказать, "их" и никто ничего не собирается отдавать.

"И здесь мы, собственно, уже видим позицию России, где она четко говорит, что это наше. То есть мы не будем отдавать вам. Эта ситуация также будет в дальнейшем провоцировать соответствующее отношение Трампа. Он является эксцентричным человеком, достаточно эмоциональным, и эта его эмоциональность и эксцентричность накладываются на поведение всех, кто его окружает. Если мы с вами обратим внимание, то абсолютно весь костяк его команды направлен на его личность. То есть на его позиции, на его риторику, на его чествование, скажем так, восхваление и все остальное", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о роли Запорожской АЭС. Фото: Новини.LIVE

Запад неоднократно подчеркивал, что ядерные объекты не могут быть инструментом военного давления. Дальнейшее обострение ситуации лишь повышает риски для Кремля.

Одесса в заявлениях Трампа

Американский президент, в свою очередь, вспоминал и наш город до переговоров с Путиным. Он отметил относительно экономического потенциала Одессы. Поскольку Дональд Трамп в первую очередь мыслит как бизнесмен, а уже потом как политик, действительно трудно не отметить наш город. Он всегда пытается заметить какие-то такие экономически выгодные ситуации для Соединенных Штатов и для партнеров, соответственно, города, и как можно инвестировать туда.

"Трамп вообще мыслит, как классический американский бизнесмен, который занимается недвижимостью, он видит определенные плюсы — географического расположения, климата — и, конечно, это подчеркивает. И тем более Одесса достаточно известный город в мире", — отметил эксперт.

Политолог Михаил Шабанов об Одессе в заявлениях американского президента. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на фронте и международное давление формируют новые реалии для Украины и США. Несмотря на попытки России повлиять на американскую политику, администрация Трампа вынуждена балансировать. Вероятность усиления санкций против Кремля остается высокой, что может стать дополнительным фактором давления на Москву. В то же время Украина должна активно использовать этот период для укрепления своих позиций на международной арене.

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