Нові санкції США проти Росії - причина та користь для України

Американський президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Ситуація на фронті та дії Росії дедалі більше впливають на позицію США. Поки Кремль не лише не йтиме на компроміс, а й продовжить масовані атаки на цивільні та енергетичні об’єкти України, це може стати каталізатором жорсткішої реакції з боку Дональда Трампа. Чи посилить Америка санкції проти Росії та чи буде це корисним для України?

Журналістам Новини.LIVE розповів одеський політолог Михайло Шабанов.

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Посилення санкцій для Росії

Якщо Москва все ж таки, продовжуватиме ескалацію і затягуватиме будь-які перемовини, американська адміністрація не лише не послабить санкції, а й скоріш за все розглядатиме їхнє посилення. Адже Росія, своєю чергою, не готова йти на угоди та виконуватися домовленості заради завершення війни.

"Росія, на думку Трампа і його адміністрації, не виконує, не йде на угоди, не виконує те, що їй пропонують американці. Тобто при всьому тому, що ми бачимо по заявах пана Віткофа і по заявах інших представників команди Трампа, є певний проросійський сектор, незважаючи на це, вони підсилять санкції, якщо США не побачать реальних кроків з боку Росії. Тобто їм треба укласти угоди, а росіяни затягують цей процес", — зазначив політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про посилення санкцій проти РФ. Фото: Новини.LIVE

Враховуючи всі ці фактори, можна припустити, що адміністрація Трампа все ж не стане діяти в інтересах Кремля, а навпаки — змушена буде демонструвати жорсткість. Україна ж натомість має шанс використати цю ситуацію на свою користь.

Російська пропаганда

Звичайно, російські пропагандисти, які нині активно вихваляють Трампа, хотіли б, щоб США стали на їхній бік. Однак навіть такі заяви працюють проти них самих. Так, один з найбільших союзників Росії нині змінює свою позицію.

"Ми бачимо, що і Китай трішечки змінює свою позицію щодо України. Тобто перша гуманітарна допомога в Україні, перший раз знімають наших військових китайські журналісти. Тобто, по суті, росіяни в цьому сенсі риють яму самі собі. Вони фактично відвертають від себе одного зі своїх основних партнерів проамериканською позицією", — зазначив політолог.

Політолог Михайло Шабанов про російську пропаганду. Фото: Новини.LIVE

Нестабільна позиція може призвести до того, що Росія в один момент залишиться сам на сам. Це той перебіг подій, що невигідний наразі ворогу. Тому які будуть подальші дії, побачимо згодом.

Тиск Трампа на Україну

Після перемовин в Овальному кабінеті відносини між Україною та США стали однією з головних тем міжнародної політики. Як зазначив експерт, дійсно існує думка, що Трамп не бажав безпосередніх перемовин із президентом України. Більше того, є припущення, що американський президент прагнув "перезавантаження" української влади, а його адміністрація чинила тиск на Україну, наполягаючи на проведенні виборів і зміні керівництва. Проте американці не враховували позицію українського народу. Ситуація, що склалась в Овальному кабінеті, ще більше вплинула на відносини між Україною та Америкою.

"Наразі ці відносини складні, але і сам Трамп визнав, що ситуація в Овальному кабінеті, по суті, була спровокована для отримання переваги в цьому перемовному процесі для Сполучених Штатів. Для того, щоб Україну підвести під угоду і президента України підвести під угоду з росіянами. Власне кажучи, на тих умовах, які для Сполучених Штатів здаються більш, скажімо так, прийнятними", — каже політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про тиск американського президента на Україну. Фото: Новини.LIVE

Однак Президент України Володимир Зеленський не дозволив реалізувати цей сценарій. Ба більше, після цього його рейтинг суттєво зріс — як у європейських країнах, так і в США. Опитування громадської думки показали, що відповідальність за конфліктну ситуацію переважно покладають не на Зеленського, а на Трампа і Джей Ді Венса.

Політика Трампа щодо України

На сьогодні українсько-американські відносини будуються, перш за все, на прагматичному рівні. Це відповідає підходу, якого дотримується Трамп — політика реальних інтересів. Він декларує бажання завершити війну, але водночас усвідомлює, що занадто радикальні кроки у цьому напрямку можуть коштувати йому підтримки виборців та цільового електорату.

"Ось тому він буде робити певні кроки, незважаючи на свої суперечки з українською стороною. Тобто треба розуміти, що Трамп досить ексцентрична людина, він розмовляє з особистістю, скоріше, ніж з президентом, представником держави. Для нього важливо себе репрезентувати у цій ситуації. Треба звернути увагу, як він завжди вітається, як перетягує рукою на себе свого візаві", — зауважив експерт.

Політолог Михайло Шабанов про політику Трампа щодо України. Фото: Новини.LIVE

Такі манери вказують на бажання Трампа показати себе сильним лідером, який дійсно знає, чого хоче, та короткими, але впевненими кроками йде до мети.

Запорізька АЕС

Одним із важливих питань для США залишається ситуація навколо Запорізької атомної електростанції. Захід і українська сторона говорили про те, що потенційно можна передати цю електростанцію американській стороні задля миру. Проте Росія вже чітко показала свою позицію щодо ЗАЕС та прямо заявила, що це, так би мовити, "їхнє" і ніхто нічого не збирається віддавати.

"І тут ми, власне, вже бачимо позицію Росії, де вона чітко каже, що це наше. Тобто ми не будемо віддавати вам. Ця ситуація також буде надалі провокувати відповідне ставлення Трампа. Він є ексцентричною людиною, достатньо емоційною, і ці його емоційність і ексцентричність накладаються на поведінку всіх, хто його оточує. Якщо ми з вами звернемо увагу, то абсолютно весь костяк команди Трампа спрямований на його особистість. Тобто на його позиції, на його риторику, на його вшанування, скажімо так, вихваляння і все інше", — каже політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов про роль Запорізької АЕС. Фото: Новини.LIVE

Захід неодноразово наголошував, що ядерні об'єкти не можуть бути інструментом військового тиску. Подальше загострення ситуації лише підвищує ризики для Кремля.

Одеса в заявах Трампа

Американський президент, своєю чергою, згадував і наше місто до перемовин з Путіним. Він зазначив щодо економічного потенціалу Одеси. Оскільки Дональд Трамп в першу чергу мислить як бізнесмен, а вже потім як політик, дійсно важко не відмітити наше місто. Він завжди намагається помітити якісь такі економічно вигідні ситуації для Сполучених Штатів і для партнерів, відповідно, міста, та як можна інвестувати туди.

"Трамп взагалі мислить, як класичний американський бізнесмен, який займається нерухомістю, він бачить певні плюси — географічного розташування, клімату — і це підкреслює. І тим більше Одеса достатньо відоме місто у світі", — зауважив експерт.

Політолог Михайло Шабанов про Одесу в заявах американського президента. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на фронті та міжнародний тиск формують нові реалії для України та США. Попри спроби Росії вплинути на американську політику, адміністрація Трампа змушена балансувати. Ймовірність посилення санкцій проти Кремля залишається високою, що може стати додатковим фактором тиску на Москву. Водночас Україна має активно використовувати цей період для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.

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