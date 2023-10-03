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СБУ ликвидировала сеть сбыта наркотиков в Одессе: подробности

3 октября 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
СБУ ликвидировала сеть сбыта наркотиков в Одессе
СБУ задержала преступника в городе. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и ликвидировали в Одессе преступную сеть, занимавшуюся сбытом наркотиков среди жителей города. Организатор схемы оптом закупал "товар" в Интернете.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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По информации правоохранителей, задержали горе-предпринимателя в центре Одессы с партией кокаина для очередного клиента. Около 680 граммов наркотика были упакованы под видом сладостей.

Что нашли во время обыска

  • 700 граммов кокаина,
  • орудия для фасовки наркотика,
  • электронные весы,
  • зип-пакеты.

"В общей сложности изъято более 1,380 кг наркотика, стоимость которого по ценам черного рынка составляет более 120 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Нет описания фотографии.
Замаскированные под сладости наркотики. Фото: СБУ
На картинке может быть: 3 человека и текст
Изъятые вещественные подтверждения. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

Задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия по установлению лиц всех фигурантов дела. Горе-дельцу грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, вчера в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.

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