СБУ ликвидировала сеть сбыта наркотиков в Одессе

СБУ задержала преступника в городе. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и ликвидировали в Одессе преступную сеть, занимавшуюся сбытом наркотиков среди жителей города. Организатор схемы оптом закупал "товар" в Интернете.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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По информации правоохранителей, задержали горе-предпринимателя в центре Одессы с партией кокаина для очередного клиента. Около 680 граммов наркотика были упакованы под видом сладостей.

Что нашли во время обыска

700 граммов кокаина,

орудия для фасовки наркотика,

электронные весы,

зип-пакеты.

"В общей сложности изъято более 1,380 кг наркотика, стоимость которого по ценам черного рынка составляет более 120 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Замаскированные под сладости наркотики. Фото: СБУ

Изъятые вещественные подтверждения. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

Задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия по установлению лиц всех фигурантов дела. Горе-дельцу грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, вчера в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.