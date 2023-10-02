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Зберігав заборонені речовини: в Одесі затримали наркоторговця

2 жовтня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали наркоторговця
Поліція вилучила заборонені речовини. Фото: Патрульна поліція Одеської області
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та знаходився у стані наркотичного сп'яніння. 

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Одеської області. 

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За інформацією правоохоронців, у правопорушника виявили пакет з кристалічною речовиною, за словами затриманого — це солі. 

Також поліцейські знайшли у телефоні чоловіка різні чати, де він пропонував наркотичні речовини. 

Яке покарання загрожує 

Наразі правопорушнику повідомили про підозру за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів із метою збуту, а також незаконний збут) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті.

Також ми писали, що в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.

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