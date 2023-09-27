На Одещині затримали торговця з великою кількістю наркотиків

Затримання наркоторговця. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські провели арешт 22-річного мешканця Білгород-Дністровського. Його підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та намірі збути наркотичні речовини в значних кількостях.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Муніципальні вартові, патрулюючи околиці міста, виявили зловмисника поруч із гаражним кооперативом і викликали спеціальну слідчо-оперативну групу з поліції. Під час обшуку в підозрюваного вилучили текстильний мішечок, в якому було 18 пакунків зеленого матеріалу, схожого на канабіс, та 38 пакунків білого кристалічного порошку. Аналіз матеріалу підтвердив, що останній містив наркотичні речовини.

Вилучені наркотики. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські встановили, що підозрюваний замовив заборонені речовини через посередника. Ці речові докази були скеровані на експертне дослідження, де визначать точну вагу та походження наркотиків.

Яке покарання чекає наркоторговця

Чоловіка було затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яку йому пред'явили, він може бути позбавлений волі на строк від шести до десяти років і позбавлення майна. Правоохоронці зараз звертаються до суду щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, і ведеться розслідування, щоб встановити всіх осіб, причетних до цього злочину.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті.

Також ми писали, що в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.