Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поліція в Одесі викрила наркоділка: подробиці arrow

Поліція в Одесі викрила наркоділка: подробиці

9 вересня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали наркоділка
Поліція зупинила правопорушника. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, 45-річний чоловік вже має судимість за аналогічне правопорушення. 

одеські поліцейські викрили містянина у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах
Вилучені речові докази. Фото: Нацполіція

Деталі інциденту

Поліцейські зупинили зловмисника на вулиці Мічуріна у Київському районі міста та вилучили у нього вісім зіп-пакетів із забороненими речовинами. Зі слів правопорушника, він нібито знайшов на вулицях міста згортки із психотропами та зберігав їх для власного вживання.

Що показала експертиза

У згортках містилися у великих обсягах метилметкатинон та амфетамін.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали військового, який займався продажем наркотичних препаратів. Також він пропонував долучитися до схеми військовослужбовцям ДПСУ.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила лідера міжетнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники використовували виправні колонії як пункт збуту наркотиків. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз