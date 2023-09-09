В Одесі затримали наркоділка

Поліція зупинила правопорушника. Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, 45-річний чоловік вже має судимість за аналогічне правопорушення.

Вилучені речові докази. Фото: Нацполіція

Деталі інциденту

Поліцейські зупинили зловмисника на вулиці Мічуріна у Київському районі міста та вилучили у нього вісім зіп-пакетів із забороненими речовинами. Зі слів правопорушника, він нібито знайшов на вулицях міста згортки із психотропами та зберігав їх для власного вживання.

Що показала експертиза

У згортках містилися у великих обсягах метилметкатинон та амфетамін.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали військового, який займався продажем наркотичних препаратів. Також він пропонував долучитися до схеми військовослужбовцям ДПСУ.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила лідера міжетнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники використовували виправні колонії як пункт збуту наркотиків.