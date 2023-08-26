В Одесі затримали військово, який продавав наркотики

Затримання злочинця під час продажу наркотиків. Фото: СП у сфері оборони

В Одесі затримали військового, який займався продажем наркотичних препаратів. Також він пропонував долучитися до схеми військовослужбовцям ДПСУ.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону.

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Деталі схеми

Матрос продавав речовини, які містять канабіс у військовій частині та за її межами. Його затримали "на гарячому", коли хлопець намагався продати черговий "товар", а саме — 10 грамів наркотиків. За це він отримав 5 000 гривень. Відомо, що кілька місяців тому він вже намагався продати наркотик одному зі співробітників ДПСУ.

Яке покарання загрожує

Наразі молодикові повідомили про підозру за фактом незаконного збування наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Інші наркосхеми на Одещині

Служба безпеки України викрила лідера міжетнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники використовували виправні колонії як пункт збуту наркотиків.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 32-річного мешканця Білгород-Дністровського району у незаконному зберіганні зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Після отримання результатів експертиз буде прийнято рішення про повідомлення чоловіку про підозру.