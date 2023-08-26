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В Одессе задержан военный-наркоторговец: какое наказание грозит

26 августа 2023 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали военно, продававшего наркотики
Задержание преступника при продаже наркотиков. Фото: СП в сфере обороны
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан военный, который занимался продажей наркотических препаратов. Также он предлагал присоединиться к схеме военнослужащим ГНСУ.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в области обороны южного региона.

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Детали схемы

Матрос продавал вещества, содержащие каннабис в воинской части и за ее пределами. Его задержали "на горячем", когда парень пытался продать очередной "товар", а именно — 10 граммов наркотиков. За это он получил 5000 гривен. Известно, что несколько месяцев назад он пытался продать наркотик одному из сотрудников ГНСУ.

Какое наказание грозит

Молодые люди сообщили о подозрении по факту незаконного сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины) и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Другие наркосхемы в Одесской области

Служба безопасности Украины разоблачила лидера межэтнической организованной преступной группировки. Злоумышленники использовали исправительные колонии как пункт сбыта наркотиков.

Напомним, правоохранители разоблачили 32-летнего жителя Белгород-Днестровского района в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотических веществ. После получения результатов экспертиз будет принято решение об уведомлении мужчины о подозрении.

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