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Збирали "данину" в Одесі: судитимуть двох "ворів у законі"

21 серпня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Збирали "данину" в Одесі: судитимуть двох "ворів у законі"
Затримання "вора в законі". Фото: ГУНП в Одескій обалсті
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Проти двох "ворів у законі" відомих як "Умка" та "Лаша Сван", порушили обвинувачення та направили справу до суду. Обох цих кримінальних авторитетів може очікувати від 7 до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Наприкінці 2022 року, слідчі з Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали "Умку" та "Лашу Свана". Їх підозрювали у розповсюдженні злочинного впливу та спільному організуванні зустрічей, на яких вирішували конфліктні ситуації та координацію злочинної діяльності з 14 грудня 2020 до 19 березня 2021 року.

На таких "сходках" злочинці приймали рішення виділяти фінансову підтримку з "злодійського общака" для кримінальних потреб та "ворів в законі", які перебували за ґратами. Також вони наділили лідера організованої злочинної групи повноваженнями зібрати кошти, отримані зі злочинних діянь на території Одеси.

Яке покарання чекає на "ворів в законі"

Слідчі завершили попереднє розслідування у цій справі та направили обвинувальний акт до суду. За погодженням з Офісом Генерального прокурора, "Умку" та "Лашу Свана" звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого статтею 255-2 Кримінального кодексу України — організації, сприяння та участі у злочинному зібранні (сходці).

Згідно з цією статтею, винним може бути накладено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила лідера міжетнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники використовували виправні колонії як пункт збуту наркотиків.

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