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Постачав наркотики в СІЗО: СБУ на Одещині викрила ватажка злочинного угруповання

15 серпня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Постачав наркотики в СІЗО: СБУ на Одещині викрила ватажка злочинного угруповання
Оголошення про підозру "кримінальному авторитету". Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безпеки України викрила лідера міжетнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники використовували виправні колонії як пункт збуту наркотиків. 

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області. 

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Збут наркотиків в СІЗО

За зібраними даними, один з в'язнів Одеської виправної колонії, відомий як "Лавасогли Батумський", налагодив злочинну групу, що складалася як із внутрішніх, так і зовнішніх учасників.

Це угруповання займалася не тільки постачанням наркотиків на територію виправної колонії, а і їх подальшим збутом серед в'язнів. Отримані кошти розподілялися між учасниками групи та використовувались для підтримки їхньої кримінальної діяльності.

За результатами спецоперації СБУ, було проведено обшуки у виправній колонії та за місцем проживання фігурантів справи. Під час обшуків були вилучені матеріали, які свідчать про протиправну діяльність групи, зокрема "бухгалтерія" та засоби збуту наркотиків.

Вилучена зброя та наркотики. Фото: СБУ
Вилучена зброя та наркотики. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на "кримінального авторитета"

Наразі ватажку організованого злочинного угруповання оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з незаконним придбанням, зберіганням та поширенням наркотичних засобів.

Нагадаємо, "вор в законі" на прізвисько "Бадрі Кутаїський" отримав підозру за участь у так званій "сходці". За допомогою телефонного зв’язку він разом з іншими "ворами в законі" брав участь у злочинному зібранні. Вони обирали "смотрящого" за "общаком" в Одеській області.

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