Поставлял наркотики в СИЗО: СБУ в Одесской области разоблачила главаря преступной группировки

Объявление о подозрении "уголовному авторитету". Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила лидера межэтнической организованной преступной группировки. Злоумышленники использовали исправительные колонии как пункт сбыта наркотиков.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Сбыт наркотиков в СИЗО

По собранным данным, один из заключенных Одесской исправительной колонии, известный как "Лавасоглы Батумский", наладил преступную группу, состоявшую как из внутренних, так и внешних участников.

Эта группировка занималась не только поставкой наркотиков на территорию исправительной колонии, но и их последующим сбытом среди заключенных. Вырученные средства распределялись между участниками группы и использовались для поддержки их уголовной деятельности.

По результатам спецоперации СБУ были проведены обыски в исправительной колонии и по месту жительства фигурантов дела. В ходе обысков были изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности группы, в частности, "бухгалтерия" и средства сбыта наркотиков.

Изъято оружие и наркотики. Фото: СБУ

Какое наказание ждет "уголовного авторитета"

В настоящее время главарю организованной преступной группировки объявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с незаконным приобретением, хранением и распространением наркотических средств.

Напомним, "вор в законе" по прозвищу "Бадри Кутаисский" получил подозрение за участие в так называемой "сходке". С помощью телефонной связи он вместе с другими "ворами в законе" участвовал в преступном собрании. Они выбирали "смотрящего" за "общаком" в Одесской области.