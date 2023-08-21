Собирали "дань" в Одессе: будут судить двух "воров в законе"

Задержание "вора в законе". Фото: ГУНП в Одесской области

Против двух "злодеев в законе" известных как "Умка" и "Лаша Сван", возбудили обвинения и направили дело в суд. Обоих этих криминальных авторитетов могут ожидать от 7 до 12 лет заключения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В конце 2022 года следователи из Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали "Умку" и "Лашу Свана". Их подозревали в распространении преступного влияния и совместной организации встреч, на которых разрешались конфликтные ситуации и координация преступной деятельности с 14 декабря 2020 по 19 марта 2021 года.

На таких "сходках" преступники принимали решение выделять финансовую поддержку из "воровского общака" для криминальных нужд и "преступников в законе", которые находились за решеткой. Также они наделили лидера организованной преступной группы полномочиями собрать денежные средства, полученные из преступных деяний на территории Одессы.

Какое наказание ждет "воров в законе"

Следователи завершили предварительное расследование по этому делу и направили обвинительный акт в суд. По согласованию с Офисом Генерального прокурора, "Умка" и "Лаша Свана" обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 255-2 Уголовного кодекса Украины — организации, содействия и участия в преступном собрании (сходе).

Согласно этой статье, виновным может быть наложено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила лидера межэтнической организованной преступной группировки. Злоумышленники использовали исправительные колонии как пункт сбыта наркотиков.