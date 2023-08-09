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Житель Одещини тримав вдома зброю та наркотики: яке покарання на нього чекає

9 серпня 2023 13:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Житель Одещини тримав вдома зброю та наркотики: яке покарання на нього чекає
Правоохоронці вилучили зброю та наркотики. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці викрили 32-річного мешканця Білгород-Дністровського району у незаконному зберіганні зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. отримання результатів експертиз буде прийнято рішення про повідомлення чоловіку про підозру. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Відповідно до проведення експертних досліджень, поліція визначатиме походження та мету зберігання конфіскованих предметів. Серед знарядь були рушниця, пістолет, набої. Кущі конопель та пристрої для їх подрібнення були виявлені серед городини. 

Вилучена зброя. Фото: ГУНП в Одеській області
Вилучена зброя. Фото: ГУНП в Одеській області
Зловмисник зберігав канабіс. Фото: ГУНП в Одеській області
Зловмисник зберігав канабіс. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на чоловіка

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР згідно з частинами 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

Тим часом за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 — 51000 гривень) або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років. 

Нагадаємо, мешканець Білгород-Дністровського звернувся до поліції зі скаргою про озброєне хуліганство, яке сталося на сходовому майданчику багатоповерхового будинку. Невідомий чоловік вистрілив з пістолета у батька заявника. Поліція розслідує цей інцидент.

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