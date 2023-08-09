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Житель Одесчины держал дома оружие и наркотики: какое наказание его ждет

9 августа 2023 13:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Житель Одесчины держал дома оружие и наркотики: какое наказание его ждет
Правоохранители изъяли оружие и наркотики. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители разоблачили 32-летнего жителя Белгород-Днестровского района в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотических веществ. получение результатов экспертиз будет принято решение об извещении мужчине о подозрении.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Согласно проведению экспертных исследований, полиция будет определять происхождение и цель хранения конфискованных предметов. Среди орудий были ружье, пистолет, патроны. Кусты конопли и устройства для их измельчения были обнаружены среди овощей.

Удалено оружие. Фото: ГУНП в Одесской области
Удалено оружие. Фото: ГУНП в Одесской области
Злоумышленник хранил каннабис. Фото: ГУНП в Одесской области
Злоумышленник хранил каннабис. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет мужчину

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами следственные полиции внесли сведения в ЕРДР согласно частям 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ) или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Между тем за незаконное изготовление и хранение наркотических средств предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 — 51000 гривен) или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет.

Напомним, житель Белгород-Днестровского обратился в полицию с жалобой о вооруженном хулиганстве, которое произошло на лестничной площадке многоэтажного дома. Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в отца заявителя. Полиция расследует этот инцидент.

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