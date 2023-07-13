Влаштував стрілянину в під’їзді: на Одещині затримали підозрюваного

Правоохоронці фіксують факт озброєного хуліганства. Фото: ГУНП в Одеській області

Мешканець Білгород-Дністровського звернувся до поліції зі скаргою про озброєне хуліганство, яке сталося на сходовому майданчику багатоповерхового будинку. Невідомий чоловік вистрілив з пістолета у батька заявника. Поліція розслідує цей інцидент.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Прибувши на місце події, правоохоронці затримали зловмисника, яким виявився 43-річний місцевий житель. За даними поліції, під час конфлікту між постраждалим і нападником, останній використав пістолет і вистрілив у пах 55-річного чоловіка. Потерпілого було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Слідчі дії на місці злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

На місці події працювали слідчо-оперативна група районного відділу поліції. Пістолет та патрони вилучено та направлено на експертизу.

Яке покарання чекає на чоловіка

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, що передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Згідно із санкцією статті такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного жителя Подільського району Одещини, якого підозрюють у замаху на вбивство двох осіб, серед яких 12-річна дитина. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.