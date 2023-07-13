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Устроил стрельбу в подъезде: в Одесской области задержали подозреваемого

13 июля 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Устроил стрельбу в подъезде: в Одесской области задержали подозреваемого
Правоохранители фиксируют факт вооруженного хулиганства. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Житель Белгорода-Днестровского обратился в полицию с жалобой о вооруженном хулиганстве, которое произошло на лестничной площадке многоэтажного дома. Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета в отца заявителя. Полиция расследует этот инцидент.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 43-летний местный житель. По данным полиции, во время конфликта между пострадавшим и нападающим последний использовал пистолет и выстрелил в пах 55-летнего мужчины. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Следственные действия с поличным. Фото: ГУНП в Одесской области
Следственные действия с поличным. Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Пистолет и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

Какое наказание ждет мужчину

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, что предусмотрено частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, правоохранители задержали 22-летнего жителя Подольского района Одесчины, подозреваемого в покушении на убийство двух человек, среди которых 12-летний ребенок. За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

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