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Погрожував пістолетом в кінотеатрі: в Одесі затримали зловмисника

12 квітня 2023 16:23
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Анна Мурадова
Редактор
Погрожував пістолетом в кінотеатрі: в Одесі затримали зловмисника
Люди в кінотеатрі. Фото ілюстративне: РБК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському кінотеатрі стався озброєний напад, де зловмисник, застосовуючи пістолет, відібрав у глядача смартфон. Поліція затримала 25-річного підозрюваного, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Подробиці озброєного нападу

10 квітня в одеському кінотеатрі під час вечірнього сеансу демонстрації фільму стався озброєний розбійний напад. Зловмисник підсів до потерпілого і, пригрозивши йому пістолетом, наказав віддати мобільний телефон. Заволодівши гаджетом вартістю 40 тисяч гривень, нападник втік. 

Потерпілий звернувся до поліції, і оперативники швидко затримали підозрюваного. В упередження доказів поліцейські вилучили у нього викрадений телефон та зброю.

Яке покарання чекає на крадія

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, (розбій), вчинений в умовах воєнного стану.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Підозрюваного поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання і нині клопочуть щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, правопорушники розмістили через месенджер Telegram оголошення щодо продажу автомобіля. На привабливо низьку вартість відгукнувся житель столиці, на якого зловмисники здійснили розбійний напад.

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