Угрожал пистолетом в кинотеатре: в Одессе задержали злоумышленника

Люди в кино. Фото иллюстративный: РБК

В Одесском кинотеатре произошло вооруженное нападение, где злоумышленник, применяя пистолет, отобрал у зрителя смартфон. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Подробности вооруженного нападения

10 апреля в одесском кинотеатре во время вечернего сеанса демонстрации фильма произошло вооруженное разбойное нападение. Злоумышленник подсел к потерпевшему и, пригрозив ему пистолетом, приказал отдать мобильный телефон. Завладев гаджетом стоимостью 40 тысяч гривен, нападающий скрылся.

Потерпевший обратился в полицию, и оперативники быстро задержали подозреваемого. В предупреждение улик полицейские изъяли у него похищенный телефон и оружие.

Какое наказание ждет вора

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса. Речь идет о нападении с целью завладения чужим имуществом, сопряженном с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья подвергшегося нападению (разбой), совершенное в условиях военного положения.

Это преступление карается лишением свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Подозреваемого полицейские поместили в изолятор временного содержания и ныне хлопочут о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правонарушители разместили через мессенджер Telegram объявление о продаже автомобиля. На привлекательно низкую стоимость отозвался житель столицы, на которого злоумышленники совершили разбойное нападение.