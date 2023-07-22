Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мешканець Одещини зберігав вдома зброю та наркотики: яке загрожує покарання arrow

Мешканець Одещини зберігав вдома зброю та наркотики: яке загрожує покарання

22 липня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканець Одещини зберігав вдома зброю та наркотики
Речові докази, які вилучили поліцейські. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Житель Подільського району зберігав у себе вдома небезпечні предмети. У чоловіка знайшли та вилучили заборонені речовини на кілька тисяч доларів.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

"Вилучені заборонені речовини та предмети поліцейські скерували експертам на дослідження, за висновками яких будуть ухвалюватись рішення щодо подальшої правової кваліфікації дій порушника та притягнення його до відповідальності", — йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Що вилучили

  • 20 грамів розфасованої у зіп-пакети порошкоподібної речовини, наркотичний вміст якої підтвердили експрес-тестом;
  • речовину рослинного походження у сухому та подрібненому стані, схожу на марихуану;
  • електронні ваги;
  • понад 20 тисяч гривень готівки;
  • пістолет, попередньо травматичної дії, 32 набої калібру 9 мм та 7,62 мм. 

Яке покарання загрожує

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту. За цим злочином йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Також правопорушника звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами. За цим фактом розпочато провадження, що передбачає до 7 років позбавлення волі. Чоловік перебуває під вартою. Слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці на Одещині викрили групу осіб, які спеціалізувалися на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Для цього ухилянтам підробляли документи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз