Мешканець Одещини зберігав вдома зброю та наркотики

Речові докази, які вилучили поліцейські. Фото: Нацполіція

Житель Подільського району зберігав у себе вдома небезпечні предмети. У чоловіка знайшли та вилучили заборонені речовини на кілька тисяч доларів.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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"Вилучені заборонені речовини та предмети поліцейські скерували експертам на дослідження, за висновками яких будуть ухвалюватись рішення щодо подальшої правової кваліфікації дій порушника та притягнення його до відповідальності", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Що вилучили

20 грамів розфасованої у зіп-пакети порошкоподібної речовини, наркотичний вміст якої підтвердили експрес-тестом;

речовину рослинного походження у сухому та подрібненому стані, схожу на марихуану;

електронні ваги;

понад 20 тисяч гривень готівки;

пістолет, попередньо травматичної дії, 32 набої калібру 9 мм та 7,62 мм.

Яке покарання загрожує

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту. За цим злочином йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Також правопорушника звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю і бойовими припасами. За цим фактом розпочато провадження, що передбачає до 7 років позбавлення волі. Чоловік перебуває під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці на Одещині викрили групу осіб, які спеціалізувалися на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Для цього ухилянтам підробляли документи.