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Житель Одесчины хранил дома оружие и наркотики: какое грозит наказание

22 июля 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Житель Одесской области хранил дома оружие и наркотики
Вещественные доказательства, изъятые полицейскими. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Житель Подольского района хранил дома опасные предметы. У мужчины нашли и изъяли запрещенные вещества на несколько тысяч долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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"Изъятые запрещенные вещества и предметы полицейские направили экспертам на исследования, по выводам которых будут приниматься решения о дальнейшей правовой квалификации действий нарушителя и привлечении его к ответственности", — говорится в сообщении правоохранителей.

Что изъяли

  • 20 граммов расфасованного в зип-пакеты порошкообразного вещества, наркотическое содержание которого подтвердили экспресс-тестом;
  • вещество растительного происхождения в сухом и измельченном состоянии, похожее на марихуану;
  • электронные весы;
  • более 20 тысяч гривен наличных денег;
  • пистолет, предварительно травматического действия, 32 патрона калибра 9 мм и 7,62 мм.

Какое наказание грозит

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта. За этим преступлением ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также правонарушитель обвиняется в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. По этому факту начато производство и предусматривает до 7 лет лишения свободы. Мужчина находится под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители в Одесской области разоблачили группу лиц, специализировавшихся на незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Для этого уклонистам подделывали документы.

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