Житель Одесской области хранил дома оружие и наркотики

Житель Одесчины хранил дома оружие и наркотики: какое грозит наказание
Житель Подольского района хранил дома опасные предметы. У мужчины нашли и изъяли запрещенные вещества на несколько тысяч долларов.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
"Изъятые запрещенные вещества и предметы полицейские направили экспертам на исследования, по выводам которых будут приниматься решения о дальнейшей правовой квалификации действий нарушителя и привлечении его к ответственности", — говорится в сообщении правоохранителей.
Что изъяли
- 20 граммов расфасованного в зип-пакеты порошкообразного вещества, наркотическое содержание которого подтвердили экспресс-тестом;
- вещество растительного происхождения в сухом и измельченном состоянии, похожее на марихуану;
- электронные весы;
- более 20 тысяч гривен наличных денег;
- пистолет, предварительно травматического действия, 32 патрона калибра 9 мм и 7,62 мм.
Какое наказание грозит
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта. За этим преступлением ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Также правонарушитель обвиняется в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. По этому факту начато производство и предусматривает до 7 лет лишения свободы. Мужчина находится под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, правоохранители в Одесской области разоблачили группу лиц, специализировавшихся на незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Для этого уклонистам подделывали документы.