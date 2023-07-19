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В Одесі затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон

19 липня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон
Митний контроль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохоронці на Одещині викрили групу осіб, які спеціалізувалися на незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Для цього ухилянтам підробляли документи.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Зловмисники надавали клієнтам паспорти з підробленими прописками, що дозволяли їм проходити транзитом через сусідню країну, а також організовували трансфер до закордонних населених пунктів. За ці послуги злочинці вимагали 3000 доларів США, а відповідно до законодавства можуть бути позбавлені волі на строк до дев'яти років.

Жінка відвезла та висадила клієнта неподалік від закордонного населеного пункту. Поліцейські разом із прикордонниками затримали її "на гарячому", а другого учасника злочинної схеми затримали пізніше того ж дня.

Що відомо про організаторів схеми

Правоохоронці встановили, що 34-річний мешканець Одеси організовував незаконне переправлення осіб через кордон, залучаючи до цієї діяльності знайому співмешканку 33 років. Під час обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах зловмисників поліцейські вилучили мобільні телефони, підроблений паспорт, гроші, пістолет невідомого походження та інші предмети, що можуть бути цікавими для слідства.

Яке покарання чекає на організаторів переправлення через кордон

За наявними доказами фігурантам повідомили про підозру у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у сприянні їхній злочинній діяльності та наданні засобів з попередньою змовою з корисливих мотивів.

Відповідно до статті 332 Кримінального кодексу України за ці дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Суд встановив для підозрюваних запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, в яку входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

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