В Одессе задержали организаторов незаконной переправки мужчин через границу

Таможенный контроль. Фото: google

Правоохранители в Одесской области разоблачили группу лиц, специализировавшихся на незаконной переправке военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Для этого уклоняющимся подделывали документы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Злоумышленники предоставляли клиентам паспорта с поддельными прописками, позволяющими им проходить транзитом через соседнюю страну, а также организовывали трансфер в заграничные населенные пункты. За эти услуги преступники требовали 3000 долларов США, а согласно законодательству могут быть лишены свободы сроком до девяти лет.

Женщина увезла и взорвала клиента неподалеку от заграничного населенного пункта. Полицейские вместе с пограничниками задержали ее "на горячем", а второго участника преступной схемы задержали позже в тот же день.

Что известно об организаторах схемы

Правоохранители установили, что 34-летний житель Одессы организовывал незаконную переправку лиц через границу, привлекая к этой деятельности знакомую сожительницу 33 лет. В ходе обысков по месту жительства и в транспортных средствах злоумышленников полицейские изъяли мобильные телефоны, поддельный паспорт, деньги, пистолет неизвестного происхождения и другие предметы, которые могут быть интересны следствию.

Какое наказание ждет организаторов переправки через границу

По имеющимся доказательствам фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, в содействии их преступной деятельности и предоставлении средств с предварительным сговором по корыстным мотивам.

Согласно статье 332 Уголовного кодекса Украины за эти действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Суд установил для подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.