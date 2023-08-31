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В Одесі затримали продавця наркотиків: яке покарання загрожує

31 серпня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали продавця наркотиків
Вилучений препарат. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі поліцейські викрили чоловіка, який зберігав у великій кількості психотропні речовини. Наркоторговця затримали "на гарячому" після того, як він забрав зі схованки пакунок.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, у чоловіка вилучили пакет, який містив понад 60 грамів PVP. Вартість такого товару, за цінами "чорного ринку", становить понад 25 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що 31-річний місцевий житель замовив заборонену речовину через один з месенджерів, після чого отримав повідомлення з локацією покупки.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах. Відповідно до ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали військового, який займався продажем наркотичних препаратів. Також він пропонував долучитися до схеми військовослужбовцям ДПСУ.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила лідера міжетнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники використовували виправні колонії як пункт збуту наркотиків. 

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