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В Одессе задержан продавец наркотиков: какое наказание грозит

31 августа 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержан продавец наркотиков
Изъятый препарат. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе полицейские разоблачили мужчину, который хранил в большом количестве психотропные вещества. Наркоторговца задержали "на горячем" после того, как он забрал из тайника сверток.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, у мужчины изъяли пакет, содержащий более 60 граммов PVP. Стоимость такого товара по ценам "черного рынка" составляет более 25 тысяч гривен.

Полицейские установили, что 31-летний местный житель заказал запрещенное вещество через один из мессенджеров, после чего получил уведомление с локацией покупки.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта психотропного вещества в особо крупных размерах. Согласно ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан военный, который занимался продажей наркотических препаратов. Также он предлагал присоединиться к схеме военнослужащим ГНСУ.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила лидера межэтнической организованной преступной группировки. Злоумышленники использовали исправительные колонии как пункт сбыта наркотиков.

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