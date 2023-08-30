В Одесі викрили молодого наркоторговця

Зловмисник у кайданах. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі затримали місцевого мешканця-наркоторговця. Житель Київського району продавав заборонені препарати на вулицях міста.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією поліцейських, у 19-річного хлопця вилучили декілька десятків пакетиків з канабісом, заготовлених для "закладок". Надалі вилучене скерували на експертне дослідження. Затримали молодого торговця на вулиці Варненській. Правоохоронці встановили, що заборонену речовину одесит замовив в інтернет-мережі для подальшого збуту.

Речові докази, які знайшла поліція. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

"За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває", — розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Вікторія Якушева.

Інші наркосхеми на Одещині

Нагадаємо, в Одесі затримали військового, який займався продажем наркотичних препаратів. Також він пропонував долучитися до схеми військовослужбовцям ДПСУ.

Також ми писали, що Служба безпеки України викрила лідера міжетнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники використовували виправні колонії як пункт збуту наркотиків.