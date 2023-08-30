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Задержали "на горячем": в Одессе разоблачили молодого наркоторговца

30 августа 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе разоблачили молодого наркоторговца
Злоумышленник в оковах. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержан местный житель-наркоторговец. Житель Киевского района продавал запрещенные препараты по улицам города.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

По информации полицейских, у 19-летнего парня изъяли несколько десятков пакетиков с каннабисом, заготовленных для "закладок". В дальнейшем изъятое было направлено на экспертное исследование. Задержан молодой торговец на улице Варненской. Правоохранители установили, что запрещенное вещество одессит заказал в интернет-сети для последующего сбыта.

в Одессе полицейские разоблачили жителя киевского района в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического средства
Вещественные доказательства, которые нашла полиция. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

"При наличии достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За незаконное приобретение и хранение в целях сбыта особо опасного наркотического средства злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", — рассказала старший следователь территориального подразделения полиции Виктория Якушева.

Другие наркосхемы в Одесской области

Напомним, в Одессе задержан военный, который занимался продажей наркотических препаратов. Также он предлагал присоединиться к схеме военнослужащим ГНСУ.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила лидера межэтнической организованной преступной группировки. Злоумышленники использовали исправительные колонии как пункт сбыта наркотиков.

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