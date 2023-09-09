В Одессе задержали наркодельца

Полиция остановила правонарушителя. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 45-летний мужчина уже имеет судимость за аналогичное правонарушение.

Изъятыевещественные подтверждения. Фото: Нацполиция

Детали инцидента

Полицейские остановили злоумышленника по улице Мичурина в Киевском районе города и изъяли у него восемь зип-пакетов с запрещенными веществами. По словам правонарушителя, он якобы обнаружил на улицах города свертки с психотропами и хранил их для собственного употребления.

Что показала экспертиза

В свертках находились в больших рбъемах метилметкатинон и амфетамин.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержан военный, который занимался продажей наркотических препаратов. Также он предлагал присоединиться к схеме военнослужащим ГПСУ.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила лидера межэтнической организованной преступной группировки. Злоумышленники использовали исправительные колонии как пункт сбыта наркотиков.