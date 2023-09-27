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В Одесской области задержали торговца с большим количеством наркотиков

27 сентября 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области задержали торговца с большим количеством наркотиков
Задержание наркоторговца. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские осуществили арест 22-летнего жителя Белгород-Днестровского. Его подозревают в незаконном приобретении, хранении и намерении сбыть наркотические вещества в больших количествах.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Муниципальные часовые, патрулируя окрестности города, обнаружили злоумышленника рядом с гаражным кооперативом и вызвали специальную следственно-оперативную группу из полиции. Во время обыска у подозреваемого изъяли текстильный мешочек, в котором находилось 18 пакетов зеленого материала, похожего на каннабис, и 38 пакетов белого кристаллического порошка. Анализ материала подтвердил, что последний содержал наркотические вещества.

Удалены наркотики. Фото: ГУНП в Одесской области
Изъятые наркотики. Фото: ГУНП в Одесской области

Полицейские установили, что подозреваемый заказал запрещенные вещества через посредника. Эти доказательства были направлены на экспертное исследование, где определят точный вес и происхождение наркотиков.

Какое наказание ждет наркоторговца

Мужчина был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которую ему предъявили, он может быть лишен свободы сроком от шести до десяти лет и лишения имущества. Правоохранители сейчас обращаются в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается и ведется расследование, чтобы установить всех лиц, причастных к этому преступлению.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.

Также мы писали, что в Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.

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