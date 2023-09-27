В Одесской области задержали торговца с большим количеством наркотиков
Полицейские осуществили арест 22-летнего жителя Белгород-Днестровского. Его подозревают в незаконном приобретении, хранении и намерении сбыть наркотические вещества в больших количествах.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Муниципальные часовые, патрулируя окрестности города, обнаружили злоумышленника рядом с гаражным кооперативом и вызвали специальную следственно-оперативную группу из полиции. Во время обыска у подозреваемого изъяли текстильный мешочек, в котором находилось 18 пакетов зеленого материала, похожего на каннабис, и 38 пакетов белого кристаллического порошка. Анализ материала подтвердил, что последний содержал наркотические вещества.
Полицейские установили, что подозреваемый заказал запрещенные вещества через посредника. Эти доказательства были направлены на экспертное исследование, где определят точный вес и происхождение наркотиков.
Какое наказание ждет наркоторговца
Мужчина был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которую ему предъявили, он может быть лишен свободы сроком от шести до десяти лет и лишения имущества. Правоохранители сейчас обращаются в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается и ведется расследование, чтобы установить всех лиц, причастных к этому преступлению.
Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.
Также мы писали, что в Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.