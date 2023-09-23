На Одещині викрили наркоторговця

Прикордонники затримали чоловіка. Фото: ДПСУ

В Одеській області затримали чоловіка, який торгував забороненими речовинами на вулицях міста. Злочинець збував кокаїн з рук в руки за готівку.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Вилучені у злочинця гроші. Фото: ДПСУ

Аналіз вилучених речовин. Фото: ДПСУ

Деталі інциденту

Правоохоронці затримали ділка під час чергового продажу, одразу після передачі двадцятиграмового пакунка з "елітним" наркотиком потенційному клієнту. За один грам кокаїну любителі "зануритись" у іншу реальність платили майже 180 доларів США. Орієнтовна вартість вилучено наркотику на "чорному" ринку становить понад 140 тисяч гривень.

Речові докази, знайдені у чоловіка. Фото: ДПСУ

Яке покарання загрожує

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. За торгівлю наркотиками чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи до організації та розповсюдження кокаїну.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті.

Також ми писали, що в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.