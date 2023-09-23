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Задержали "на горячем": на Одесчине разоблачили наркоторговца

23 сентября 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области разоблачили наркоторговца
Пограничники задержали мужчину. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан мужчина, который торговал запрещенными веществами на улицах города. Преступник сбывал кокаин из рук в руки за наличные деньги.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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По информации пограничников, "товар" горе-бизнесмен получал через Интернет.

На картинке может быть: 2 человека, автомобиль, улица и текст
Изъятые у преступника деньги. Фото: ГНСУ
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Анализ изъятых веществ. Фото: ГНСУ

Детали инцидента

Правоохранители задержали дельца во время очередной продажи сразу после передачи двадцатиграммового пакета с "элитным" наркотиком потенциальному клиенту. За один грамм кокаина любители "погрузиться" в другую реальность платили почти 180 долларов США. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на "черном" рынке составляет более 140 тысяч гривен.

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Вещественные доказательства, найденные у мужчины. Фото: ГНСУ

Какое наказание грозит

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. За торговлю наркотиками мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к организации и распространению кокаина.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.

Также мы писали, что в Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.

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