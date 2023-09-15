Масштабна плантація: в Одеській області затримали "наркоаграрія"

Поліція виявила наркоплантацію. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Правоохоронці викрили жителя Рені у незаконному вирощуванні конопель та зберіганні наркотичних засобів. За місцем мешкання "наркоаграрія" правоохоронці виявили майже 200 висаджених кущів наркомістких рослин та понад два кілограми висушеного та подрібненого наркотичного зілля.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обшуки у "наркоаграрія"

Встановлено, що в новопридбаному будинку у місті Рені 38-річний чоловік обладнав теплицю з вентиляцією, опаленням, спеціальним освітленням та ґрунтом, придбав насіння конопель, які висадив у горщики. Виростивши першу сотню рослин з наркотичним вмістом, "наркоаграрій" висіяв ще майже сотню.

Під час санкціонованого обшуку співробітники поліції виявили у домоволодінні громадянина загалом 191 рослину конопель, а також понад 2 кілограмів канабісу, що підтвердив експрес-тест.





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Речові докази правоохоронці вилучили та скерували на експертизу, а чоловіка затримали в процесуальному порядку. Він пояснив, що наркозілля вирощував і виготовляв для власного вживання.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Фігуранту повідомили про підозру у незаконному вирощуванні конопель у кількості від п'ятдесяти й більше рослин, а також незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, предметом якого були наркотичні засоби у великих розмірах.

Ці правопорушення кваліфікуються за частиною 2 статті 310 та частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Суд, за клопотанням слідчих, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Максимальне покарання, яке очікує на правопорушника - позбавлення волі до семи років

Нагадаємо, морякові, який спробував ввезти на територію України канабіс, висунули підозру в контрабанді наркотичного засобу. Інцидент відбувся під час митного контролю на посту "Ізмаїл".

Також ми писали, що співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови.