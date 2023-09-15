Масштабная плантация: в Одесской области задержали "наркоагрария"

Полиция обнаружила наркоплантацию. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители разоблачили жителя Рени в незаконном выращивании конопли и хранении наркотических средств. По месту жительства "наркоагрария" правоохранители обнаружили почти 200 взорванных кустов наркосодержащих растений и более двух килограммов высушенного и измельченного наркотического зелья.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Обыски у "наркоагрария"

Установлено, что в новоприобретенном доме в городе Рени 38-летний мужчина оборудовал теплицу с вентиляцией, отоплением, специальным освещением и грунтом, приобрел семена конопли, которые высадил в горшки. Вырастив первую сотню растений с наркотическим содержанием, "наркоаграрий" высеял еще почти сотню.

Во время санкционированного обыска сотрудники полиции обнаружили в домовладении гражданина в общей сложности 191 растение конопли, а также более 2 килограммов каннабиса, что подтвердил экспресс-тест.





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Вещественные доказательства стражи порядка изъяли и направили на экспертизу, а мужчину задержали в процессуальном порядке. Он объяснил, что наркозелье выращивал и изготовлял для собственного употребления.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном выращивании конопли в количестве от пятидесяти и более растений, а также о незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта, предметом которого были наркотические средства в больших размерах.

Эти правонарушения квалифицируются по части 2 статьи 310 и части 2 статьи 309 Уголовного кодекса. Суд, по ходатайству следователей, избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Максимальное наказание, которое ожидает правонарушителя - лишение свободы до семи лет

Напомним, моряку, попытавшемуся ввезти на территорию Украины каннабис, выдвинули подозрение в контрабанде наркотического средства. Инцидент произошел во время таможенного контроля на посту "Измаил".

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.