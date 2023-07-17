На Одещині СБУ затримала наркокур'єра з "товаром" на півтора мільйона

Затримання наркоторговця. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Головною метою іноземця було доставляти оптові партії наркотиків з України до Молдови на замовлення наркодилерів. "Товар" зловмисник перевозив через державний кордон, приховуючи в технологічних порожнинах авто.

Спеціалісти Служби безпеки України зуміли затримати наркокур'єра на митному посту "Виноградівка" Одеської митниці, коли він намагався вивезти чергову партію наркотиків.

Вилучені наркотики. Фото: СБУ

При перевірці автомобіля правоохоронці виявили понад 2 кілограми заборонених речовин, які були добре приховані у дверях транспортного засобу. За результатами швидкого експрес-дослідження встановлено, що ці пакунки містили метамфетамін та невелику кількість канабісу.

Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1,5 мільйона гривень. Наркотичні речовини та транспортний засіб були безпосередньо вилучені.

Яке покарання чекає на наркокур’єра

Відповідно до Кримінального кодексу України, проводиться кримінальне провадження за частиною 3 статті 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі органи СБУ в Одеській області повідомили затриманому про підозру, і в цей час розглядається питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.