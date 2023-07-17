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В Одесской области СБУ задержала наркокурьера с "товаром" на полтора миллиона

17 июля 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области СБУ задержала наркокурьера с "товаром" на полтора миллиона
Задержание наркоторговца. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Главной целью иностранца было доставлять оптовые партии наркотиков из Украины в Молдову по заказу наркодилеров. "Товар" злоумышленник перевозил через государственную границу, скрывая в технологических полостях авто.

Специалисты Службы безопасности Украины сумели задержать наркокурьера на таможенном посту "Виноградовка" Одесской таможни, когда пытался вывезти очередную партию наркотиков.

Удалены наркотики. Фото: СБУ
Удалены наркотики. Фото: СБУ

При проверке автомобиля правоохранители обнаружили более 2 килограммов запрещенных веществ, которые были хорошо скрыты в дверях транспортного средства. По результатам быстрого экспресс-исследования установлено, что эти пакеты содержали метамфетамин и небольшое количество каннабиса.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1,5 миллиона гривен. Наркотические вещества и транспортное средство были непосредственно изъяты.

Какое наказание ждет наркокурьера

Согласно Уголовному кодексу Украины, проводится уголовное производство по части 3 статьи 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следственные органы СБУ в Одесской области сообщили задержанному о подозрении, и в настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с оперативниками Департамента по борьбе с преступлениями наркопреступности Национальной полиции остановили поставки эквадорского кокаина в Украину. Во время операции задержан бывший правоохранитель, который занимался сбытом более 3 кг наркотика за 135 тыс. долларов США.

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