В Одесской области СБУ задержала наркокурьера с "товаром" на полтора миллиона

Задержание наркоторговца. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Главной целью иностранца было доставлять оптовые партии наркотиков из Украины в Молдову по заказу наркодилеров. "Товар" злоумышленник перевозил через государственную границу, скрывая в технологических полостях авто.

Специалисты Службы безопасности Украины сумели задержать наркокурьера на таможенном посту "Виноградовка" Одесской таможни, когда пытался вывезти очередную партию наркотиков.

Удалены наркотики. Фото: СБУ

При проверке автомобиля правоохранители обнаружили более 2 килограммов запрещенных веществ, которые были хорошо скрыты в дверях транспортного средства. По результатам быстрого экспресс-исследования установлено, что эти пакеты содержали метамфетамин и небольшое количество каннабиса.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 1,5 миллиона гривен. Наркотические вещества и транспортное средство были непосредственно изъяты.

Какое наказание ждет наркокурьера

Согласно Уголовному кодексу Украины, проводится уголовное производство по части 3 статьи 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Следственные органы СБУ в Одесской области сообщили задержанному о подозрении, и в настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с оперативниками Департамента по борьбе с преступлениями наркопреступности Национальной полиции остановили поставки эквадорского кокаина в Украину. Во время операции задержан бывший правоохранитель, который занимался сбытом более 3 кг наркотика за 135 тыс. долларов США.