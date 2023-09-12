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На Одещині службовий спанієль виявив схований в автобусі канабіс

12 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині службовий спанієль виявив схований в автобусі канабіс
Пес знайшов схованку з наркотиками. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині прикордонники з Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби. Згорток, із речовиною схожою на канабіс, знайшли в автобусі, який перетинав поромний пункт пропуску "Орлівка", що розташований на кордоні з Румунією. 

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Під час процедури оформлення пасажирського автобуса, який прямував маршрутом "Афіни — Одеса", службовий собака виявив підозрілий запах у полиці з ручною поклажею, де сиділи два громадяни Ізраїлю. Після спільного огляду, прикордонники виявили згорток з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору вагою майже 14 грамів, що ймовірно є канабісом.

Вилучений згорток із наркотиками. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
Вилучений згорток із наркотиками. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання чекає на іноземця

За підозрою в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 305 Кримінального кодексу України, "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів", прикордонники надали інформацію Національній поліції. Речовину було вилучено для проведення експертизи. В залежності від кваліфікації злочину такі дії караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Нагадаємо, морякові, який спробував ввести на територію України канабіс, висунули підозру в контрабанді наркотичного засобу. Інцидент відбувся під час митного контролю на посту "Ізмаїл".

Також ми писали, що  співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови. 

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