На Одещині затримано моряка-іноземця: в чому його підозрюють

Ілюстративне зображення моряка. Фото: google

Морякові, який спробував ввести на територію України канабіс, висунули підозру в контрабанді наркотичного засобу. Інцидент відбувся під час митного контролю на посту "Ізмаїл".

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Контрабанда наркотиками

Під час огляду каюти 31-річного матроса на іноземному судні в коробці із зубною пастою прикордонники знайшли два пакети з речовиною рослинного походження, яка схожа на канабіс. Підтвердження належності цієї речовини до наркотичних засобів було отримано завдяки результатам експрес-тесту, який був проведений поліцейськими на місці події.

Матрос пояснив, що ця речовина належить йому і він призначив її для особистого вживання.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження та направили знайдені речові докази на експертизу. Правопорушника затримано в процесі, і зараз слідчі визначають запобіжний захід для нього.

Яке покарання чекає на моряка

За наявності достатніх доказів слідчі поліції висунули підозру матросу у злочині, передбаченому частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України. Цей злочин охоплює спробу контрабанди наркотичного засобу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особливо якщо предметом цих дій є особливо небезпечні наркотичні засоби. Він карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років із конфіскацією майна. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, Співробітники Служби безпеки України успішно затримали наркокур'єра, який намагався незаконно перевезти наркотичні засоби на територію Одещини. За даними слідства, організатором наркотрафіку виявився громадянин Молдови.

Також ми писали, що співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.