В Одесской области задержан моряк-иностранец: в чем его подозревают

Иллюстративный образ моряка. Фото: google

Моряку, попытавшемуся ввести на территорию Украины каннабис, выдвинули подозрение в контрабанде наркотического средства. Инцидент произошел во время таможенного контроля на посту "Измаил".

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Контрабанда наркотиками

Во время осмотра каюты 31-летнего матроса на иностранном судне в коробке с зубной пастой пограничники обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения, которое похоже на каннабис. Подтверждение принадлежности этого вещества к наркотическим средствам было получено благодаря результатам экспресс-теста, проведенного полицейскими на месте происшествия.

Матрос объяснил, что это вещество принадлежит ему, и он назначил его для личного употребления.

Полицейские приступили к уголовному производству и направили найденные вещественные доказательства на экспертизу. Правонарушитель задержан в процессе, и сейчас следователи определяют меру пресечения для него.

Какое наказание ждет моряка

При наличии достаточных доказательств следователи полиции выдвинули подозрение матросу в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 15 и частью 2 статьи 305 Уголовного кодекса Украины. Это преступление охватывает попытку контрабанды наркотического средства через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля, особенно если предметом этих действий являются особо опасные наркотические средства. Он наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдовы.

Также мы писали, что сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с оперативниками Департамента по борьбе с преступлениями наркопреступности Национальной полиции остановили поставки эквадорского кокаина в Украину. Во время операции задержан бывший правоохранитель, который занимался сбытом более 3 кг наркотика за 135 тыс. долларов США.