В Одесской области служебный спаниель обнаружил скрытый в автобусе каннабис

Пес нашел тайник с наркотиками. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области пограничники из Измаильского отряда обнаружили наркотические средства. Сверток с веществом похожим на каннабис нашли в автобусе, который пересекал паромный пункт пропуска "Орловка", расположенный на границе с Румынией.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Во время процедуры оформления пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Афины — Одесса", служебная собака обнаружила подозрительный запах в полке с ручной кладью, где сидели два гражданина Израиля. После совместного досмотра, пограничники обнаружили сверток с растительным веществом серо-зеленого цвета весом почти 14 граммов, что вероятно каннабисом.

Удален сверток с наркотиками. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание ждет иностранца

По подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств", пограничники предоставили информацию Национальной полиции. Вещество было изъято для проведения экспертизы. В зависимости от квалификации преступления такие действия наказываются лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Напомним, моряку, попытавшемуся ввести на территорию Украины каннабис, выдвинули подозрение в контрабанде наркотического средства. Инцидент произошел во время таможенного контроля на посту "Измаил".

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.