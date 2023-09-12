Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области служебный спаниель обнаружил скрытый в автобусе каннабис arrow

В Одесской области служебный спаниель обнаружил скрытый в автобусе каннабис

12 сентября 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области служебный спаниель обнаружил скрытый в автобусе каннабис
Пес нашел тайник с наркотиками. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области пограничники из Измаильского отряда обнаружили наркотические средства. Сверток с веществом похожим на каннабис нашли в автобусе, который пересекал паромный пункт пропуска "Орловка", расположенный на границе с Румынией.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Во время процедуры оформления пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту "Афины — Одесса", служебная собака обнаружила подозрительный запах в полке с ручной кладью, где сидели два гражданина Израиля. После совместного досмотра, пограничники обнаружили сверток с растительным веществом серо-зеленого цвета весом почти 14 граммов, что вероятно каннабисом.

Удален сверток с наркотиками. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Удален сверток с наркотиками. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание ждет иностранца

По подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств", пограничники предоставили информацию Национальной полиции. Вещество было изъято для проведения экспертизы. В зависимости от квалификации преступления такие действия наказываются лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Напомним, моряку, попытавшемуся ввести на территорию Украины каннабис, выдвинули подозрение в контрабанде наркотического средства. Инцидент произошел во время таможенного контроля на посту "Измаил".

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины успешно задержали наркокурьера, пытавшегося незаконно перевезти наркотические средства на территорию Одесчины. По данным следствия, организатором наркотрафика оказался гражданин Молдавии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз