14-річній одеситці продали психотропи: дівчина померла в лікарні

Госпіталізація дівчини. Фото ілюстративне: google

В Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчинці. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За допомогою відеоспостереження та свідків поліцейські встановили особу, яка продала наркотики дівчинці. Виявилось, що 17-річний молодик продав їй два пакетики з таблетками екстазі (MDMA) та амфетаміном. Дівчина вжила частину цих речовин, а частину зберігала вдома. У результаті цього їй стало зле, і її госпіталізували, але на жаль, її не вдалося врятувати.

Попередня причина смерті — отруєння наркотичними речовинами, але остаточна причина буде встановлена після судово-медичної експертизи.

Поліцейські також встановили, що підозрюваний замовляв заборонені речовини через один із месенджерів та отримував їх місцеперебування для подальшого збуту. Під час обшуку у його квартирі поліцейські вилучили порошкоподібну речовину, яка містила амфетамін, а також електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон та інші пакети з різними речовинами невідомого походження. Зараз ці речовини направлені на експертизу.

Наркотичні речовини. Фото: ГУНП в одеській області

Яке покарання чекає на наркоторговця

Молодий чоловік став підозрюваним у збуті наркотичних речовин та повідомлено йому про підозру згідно зі статтею 307 Кримінального кодексу України. Він може отримати від шести до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті.