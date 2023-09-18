14-летней одесситке продали психотропы: девушка скончалась в больнице

Госпитализация девочки. Фото иллюстративное: google

В Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девочке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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С помощью видеонаблюдения и свидетелей полицейские установили лицо, продавшее наркотики девочке. Оказалось, что 17-летний парень продал ей два пакетика с таблетками экстази (MDMA) и амфетамином. Девушка употребила часть этих веществ, а часть хранила дома. В результате этого ей стало плохо, и ее госпитализировали, но, к сожалению, ее не удалось спасти.

Предварительная причина смерти — отравление наркотическими веществами, но окончательная причина будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские также установили, что подозреваемый заказывал запрещенные вещества через одного из мессенджеров и получал их местонахождение для дальнейшего сбыта. Во время обыска в его квартире полицейские изъяли порошкообразное вещество, содержащее амфетамин, а также электронные весы, упаковочный материал, мобильный телефон и другие пакеты с разными веществами неизвестного происхождения. В настоящее время эти вещества направлены на экспертизу.

Наркотические вещества. Фото: ГУНП в одесской области

Какое наказание ждет наркоторговца

Молодой человек стал подозреваемым в сбыте наркотических веществ и сообщил ему о подозрении согласно статье 307 Уголовного кодекса Украины. Он может получить от шести до десяти лет заключения.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.