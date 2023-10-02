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Сохранял запрещенные вещества: в Одессе задержали наркоторговца

2 октября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержан наркоторговец
Полиция изъяла запрещенные вещества. Фото: Патрульная полиция Одесской области
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

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По информации правоохранителей, у правонарушителя был обнаружен пакет с кристаллическим веществом, по словам задержанного — это соли.

Также полицейские нашли в телефоне мужчину разные чаты, где он предлагал наркотические вещества.

Какое наказание грозит

В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с целью сбыта, а также незаконный сбыт) УКУ. Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.

Также мы писали, что в Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.

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