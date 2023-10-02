В Одессе задержан наркоторговец

Сохранял запрещенные вещества: в Одессе задержали наркоторговца
В Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
По информации правоохранителей, у правонарушителя был обнаружен пакет с кристаллическим веществом, по словам задержанного — это соли.
Также полицейские нашли в телефоне мужчину разные чаты, где он предлагал наркотические вещества.
Какое наказание грозит
В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с целью сбыта, а также незаконный сбыт) УКУ. Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.
Также мы писали, что в Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.