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СБУ ліквідувала мережу збуту наркотиків в Одесі: подробиці

3 жовтня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
СБУ ліквідувала мережу збуту наркотиків в Одесі
СБУ затримала злочинця у місті. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили та ліквідували в Одесі злочинну мережу, яка займалася збутом наркотиків серед мешканців міста. Організатор схеми оптом закупав "товар" у Інтернеті. 

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області. 

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За інформацією правоохоронців, затримали горе-підприємця у середмісті Одеси з партією кокаїну для чергового клієнта. Майже 680 грамів наркотику були запаковані під виглядом солодощів.

Що знайшли під час обшуку

  • 700 грамів кокаїну,
  • знаряддя для фасування наркотику,
  • електронні ваги,
  • зіп-пакети.

"Загалом вилучено понад 1,380 кг наркотику, вартість якого за цінами чорного ринку становить понад 120 тисяч доларів США", — йдеться у повідомленні.

Немає опису світлини.
Замасковані під солодощі наркотики. Фото: СБУ
На зображенні може бути: 3 людини та текст
Вилучені речові докази. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Наразі затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії для встановлення осіб всіх фігурантів справи. Горе-ділку загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, вчора в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння. 

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