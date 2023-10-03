СБУ ліквідувала мережу збуту наркотиків в Одесі

СБУ затримала злочинця у місті. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили та ліквідували в Одесі злочинну мережу, яка займалася збутом наркотиків серед мешканців міста. Організатор схеми оптом закупав "товар" у Інтернеті.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, затримали горе-підприємця у середмісті Одеси з партією кокаїну для чергового клієнта. Майже 680 грамів наркотику були запаковані під виглядом солодощів.

Що знайшли під час обшуку

700 грамів кокаїну,

знаряддя для фасування наркотику,

електронні ваги,

зіп-пакети.

"Загалом вилучено понад 1,380 кг наркотику, вартість якого за цінами чорного ринку становить понад 120 тисяч доларів США", — йдеться у повідомленні.

Замасковані під солодощі наркотики. Фото: СБУ

Вилучені речові докази. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує

Наразі затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії для встановлення осіб всіх фігурантів справи. Горе-ділку загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вчора в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння.