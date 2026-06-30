В Одессе СБУ задержала агента ФСБ, который собирал координаты ВСУ

Задержанный предатель. Фото: СБУ

В Одессе задержали агента ФСБ, который собирал для российских спецслужб информацию о расположении украинских военных объектов. Мужчина также передал оккупантам данные о людях, которых предлагал в качестве возможных целей для ликвидации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Управление СБУ в Одесской области.

Сбор данных для ФСБ

По данным СБУ, фигурантом оказался местный житель, который попал в поле зрения российской спецслужбы из-за своих постов в Telegram с поддержкой кремлевского режима и вооруженной агрессии РФ.

После вербовки мужчина начал собирать разведданные о местах дислокации Сил обороны в Одессе и области. В первую очередь российскую сторону интересовали позиции противовоздушной обороны и логистические склады Вооруженных сил Украины, по которым оккупанты планировали наносить ракетные и дронные удары.

Для сбора информации агент объезжал территорию на собственном автомобиле, фиксировал необходимые объекты, после чего отправлял отчеты своему куратору через мессенджер. После передачи информации он удалял переписку, пытаясь скрыть свою деятельность.

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Получил огнестрельное оружие

Кроме того, по данным СБУ, подозреваемый сам предложил российскому куратору передать ему огнестрельное оружие. Таким образом, он планировал способствовать распространению паники среди населения и дестабилизации ситуации в Одессе и области.

Также следствие установило, что мужчина передал представителю ФСБ персональные данные депутата местного совета и военнослужащего Национальной гвардии Украины, которых знал лично. По версии правоохранителей, он рассматривал их как потенциальные цели для ликвидации.

Какое наказание грозит

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли деятельность агента и задержали его. В ходе обысков у него изъяли три мобильных телефона, содержавшие доказательства сотрудничества с российской спецслужбой.

Задержанному сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, по государственной измене в условиях военного положения, посягательству на территориальную целостность Украины, призывам к свержению конституционного строя и оправданию вооруженной агрессии РФ.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Одессе военный работал на РФ

Ранее в Одессе разоблачили агента ФСБ, который собирал данные для российских ударов. По информации СБУ, задержанный ранее служил в Вооруженных силах Украины, а в 2005 году уволился и поселился в Одессе. После начала большой войны он связался со своим бывшим подчиненным, который сейчас командует батальоном в составе российской армии на Покровском направлении. Во время общения мужчина предложил помощь в организации ракетных и дронных атак по Одессе. Впоследствии об этом контакте узнала ФСБ, после чего российская спецслужба завербовала его для сбора разведданных. Следствие установило, что главной задачей агента был поиск информации о подразделениях противовоздушной обороны, защищающих Одесскую область. Также россиян интересовали координаты предприятий, выполняющих оборонные заказы.

Новини.LIVE писали, что в Киеве раскрыли агентурную сеть ФСБ, которая собирала координаты для российских ударов по Киеву и Одесской области. Одного из агентов российская спецслужба держала "в спящем режиме" более 10 лет. В начале года он начал собирать информацию об украинских военных, чиновниках и даже о доме главы ГСЧС.

Также Новини.LIVE сообщали, что российская военная разведка пыталась создать иллюзию массового бунта в Одессе руками местных детей. Организатором схемы оказался 39-летний сотрудник ГРУ Артем Шмуль, действовавший дистанционно. Он находил несовершеннолетних через соцсети, обещая им быстрые деньги за поджоги военных машин и железнодорожных объектов. Теперь российскому сотруднику спецслужб заочно объявили подозрение в организации терактов и финансировании терроризма.