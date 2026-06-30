В Одесі СБУ затримала агента ФСБ, який збирав координати ЗСУ

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

В Одесі затримали агента ФСБ, який збирав для російських спецслужб інформацію про розташування українських військових об'єктів. Чоловік також передав окупантам дані людей, яких пропонував як можливі цілі для ліквідації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Управління СБУ в Одеській області.

Збирав дані для ФСБ

За даними СБУ, фігурантом виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби через свої дописи в Telegram із підтримкою кремлівського режиму та збройної агресії РФ.

Після вербування чоловік почав збирати розвіддані про місця дислокації Сил оборони в Одесі та області. Насамперед російську сторону цікавили позиції протиповітряної оборони та логістичні склади Збройних сил України, по яких окупанти планували завдавати ракетних і дронових ударів.

Для збору інформації агент об'їжджав територію на власному автомобілі, фіксував необхідні об'єкти, після чого надсилав звіти своєму куратору через месенджер. Після передачі інформації він видаляв листування, намагаючись приховати свою діяльність.

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Отримав вогнепальну зброю

Окрім цього, підозрюваний, за інформацією СБУ, сам запропонував російському куратору передати йому вогнепальну зброю. Таким чином, він планував сприяти поширенню паніки серед населення та дестабілізації ситуації в Одесі та області.

Також слідство встановило, що чоловік передав представнику ФСБ персональні дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Національної гвардії України, яких знав особисто. За версією правоохоронців, він розглядав їх як потенційні цілі для ліквідації.

Яке покарання загрожує

Співробітники СБУ завчасно викрили діяльність агента та затримали його. Під час обшуків у нього вилучили три мобільні телефони, які містили докази співпраці з російською спецслужбою.

Затриманому повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду в умовах воєнного стану, посягання на територіальну цілісність України, заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі військовий працював на РФ

Раніше в Одесі викрили агента ФСБ, який збирав дані для російських ударів. За інформацією СБУ, затриманий раніше служив у Збройних силах України, а у 2005 році звільнився та оселився в Одесі. Після початку великої війни він зв'язався зі своїм колишнім підлеглим, який зараз командує батальйоном у складі російської армії на Покровському напрямку. Під час спілкування чоловік запропонував допомогу в організації ракетних і дронових атак по Одесі. Згодом про цей контакт дізналася ФСБ, після чого російська спецслужба завербувала його для збору розвідданих. Слідство встановило, що головним завданням агента був пошук інформації про підрозділи протиповітряної оборони, які захищають Одещину. Також росіян цікавили координати підприємств, що виконують оборонні замовлення.

Новини.LIVE писали, що у Києві викрили агентурну мережу ФСБ, яка збирала координати для російських ударів по Києву та Одещині. Одного з агентів російська спецслужба тримала "у сплячому режимі" понад 10 років. На початку року він почав збирати інформацію про українських військових, чиновників та навіть будинок голови ДСНС.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російська воєнна розвідка намагалася створити ілюзію масового бунту в Одесі руками місцевих дітей. Організатором схеми виявився 39-річний співробітник ГРУ Артем Шмуль, який діяв дистанційно. Він знаходив неповнолітніх через соцмережі, обіцяючи їм швидкі гроші за підпали військових машин та залізничних об'єктів. Тепер російському спецслужбісту заочно оголосили підозру за організацію терактів та фінансування тероризму.