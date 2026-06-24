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Головна Одеса В Одесі викрили агента ФСБ: готував удари по порту

В Одесі викрили агента ФСБ: готував удари по порту

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 11:17
СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував в Одесі для РФ
Зрадник, якого затримали. Фото: Служба безпеки України

В Одесі викрили агента ФСБ, який збирав дані для російських ударів. Ним виявився колишній військовослужбовець ЗСУ, завербований після початку повномасштабної війни. Він шукав координати українських військових об'єктів, систем ППО та підприємств оборонної сфери. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За інформацією СБУ, затриманий раніше служив у Збройних силах України, а у 2005 році звільнився та оселився в Одесі. Після початку великої війни він зв'язався зі своїм колишнім підлеглим, який зараз командує батальйоном у складі російської армії на Покровському напрямку. Під час спілкування чоловік запропонував допомогу в організації ракетних і дронових атак по Одесі. Згодом про цей контакт дізналася ФСБ, після чого російська спецслужба завербувала його для збору розвідданих.

Цілі ворога

Слідство встановило, що головним завданням агента був пошук інформації про підрозділи протиповітряної оборони, які захищають Одещину. Також росіян цікавили координати підприємств, що виконують оборонні замовлення, зокрема пов'язані з виробництвом безпілотників. Для отримання потрібних даних чоловік використовував свої зв'язки серед колишніх і чинних військових. Під час розмов він намагався непомітно випитувати необхідну інформацію.

Стежив за портом

Коли агент отримував відомості про потенційні цілі, він особисто виїжджав до цих місць для додаткової перевірки. Для цього використовував власний автомобіль. Крім того, за завданням ФСБ він відстежував рух морських суден біля узбережжя та графік їхнього заходу до Одеського порту.

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Затримання і покарання

Правоохоронці викрили чоловіка ще на початковому етапі його діяльності та вжили заходів для захисту українських об'єктів. Після збору доказів його затримали за місцем проживання. Під час обшуку співробітники СБУ вилучили смартфон, який використовувався для зв'язку з російською спецслужбою та збору інформації.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Викриття зрадників

Нагадаємо, раніше СБУ затримала в Одесі ще одного чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по місту. За даними слідства, місцевий майстер з ремонту комп’ютерної техніки збирав інформацію про позиції української ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп.

Слідчі встановили, що підозрюваний пересувався містом на мопеді, фіксував координати можливих цілей у Google Maps та передавав їх російським спецслужбам через анонімний чат у месенджері. Чоловіка завербували через TikTok, використавши фейковий акаунт нібито іноземної журналістки. Наразі він перебуває під вартою, а за державну зраду в умовах воєнного стану йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині викрили жінку, яка готувала нові удари РФ. Вона збирала координати української протиповітряної оборони та передавала їх росіянам. Під прицілом були мобільні вогневі групи та радіолокаційні станції. Підозрювану затримали під час збору даних.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі засудили чоловіка, який працював на російські спецслужби. Він збирав дані про українських військових і передавав їх ворогу. Суд призначив йому покарання конфіскацією майна. Затримали агента ще у 2022 році під час спроби передати інформацію.

СБУ Одеса держзрада
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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